Demi Lovato: Niemand ist perfekt!

Die Welt der Stars ist oft hektisch und oberflächlich. Der ein oder andere Promi hat das schon feststellen dürfen. Gerade Demi Lovato, die über fast jedes Thema offen und ehrlich spricht, bietet deswegen anderen viel Angriffsfläche. Demi Lovato zeigt sich nämlich auch gerne mal ungeschminkt, redet über ihre Cellulite oder das sie Depressionen und mentale Probleme hat. Doch für Hater ist dies oft ein gefundenes Fressen, obwohl die echte Welt eben genau aus solchen Dingen besteht. Die "I Love Me"-Sängerin Demi Lovato ist nicht die Einzige, die den Mut aufbringt, über die unschönen Punkte im Leben zu sprechen. Auch Stars wie Harry Styles, Beyoncé und Will Smith sprechen offen über den ein oder anderen Schönheitsmakel an ihren Körpern und sagen somit der perfekten Hollywood-Welt den Kampf an! 💪🏼

Demi Lovato: "Meine Musik ist mir das Wichtigste!"

In einem Interview mit einem US-Magazin erzählte Demi Lovato nun: "Ich möchte, das meine Musik das Wichtigste ist. Meine Karriere soll nichts mit meinem Körper zu tun haben. Meine Musik, meine Texte haben eine Botschaft und durch die Hektik der Musikindustrie hatte ich eine Zeit lang meine Freude daran verloren. Ich möchte eine lang anhaltende Karriere, für die ich mich nicht selbst verändern muss." Demi Lovato räumte außerdem ein, dass sie sich noch vor einigen Jahren verstellt hat, um in die perfekte Star-Welt zu passen. "Früher hatte ich sogar jemanden eingestellt, der kontrolliert hat, dass ich am Abend vor einem Shooting und Videodreh nichts mehr esse, um am nächsten Tag nicht aufgequollen auszuschauen. Das mache ich heute nicht mehr. Ich bin einfach ich und ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, sondern möchte einfach nur Spaß an meiner Arbeit und meinem Leben haben." Und genau das ist auch die richtige Einstellung! 😻

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

