Dagi Bee präsentierte sich in ihrer Insta-Story mit Kurzhaar-Frisur."Super ungewohnt, aber ich liebe es! Ich wollte schon immer mal kurze Haare und diese Haarfarbe haben", schrieb sie auf Instagram. Bei ihren Fans scheiden sich die Geister. Die einen finden die Frisur mega, andere sind sich sicher, dass Dagi eine Perücke trägt. Doch die Influencerin stellt klar "Nein, es ist keine Perücke – sind meine echten Haare." Kurze Zeit später löste Dagi dann in ihrer Story auf: Der Bob war Fake! Und der Post ihre Strafe im Rahmen der neuen Serie "Shame Game", die Dagi Bee gerade zusammen mit Gewitter im Kopf und Co. Aaron Troschke dreht. LOL!