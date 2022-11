Selena Gomez hat wieder einen Bob!

Yes, Girl! Musikerin und Schauspielerin Selena Gomez hat es wieder getan! Sie hat sich von ihrer langen Mähne verabschiedet und sich erneut einen Bob schneiden lassen. Vielleicht erinnerst du dich auch an ihren Auftritt bei der Met Gala 2017 in New York. Da hatte Sel das erste Mal diese mega Frisur! 2019 bei den American Music Awards bezauberte sie alle mit einer Long Bob Variante. Und in ihren neusten TikTok-Videos hat die 29-Jährige wieder eine kurze braune Haarpracht und wir lieben es. 🥰