Jungkook hat die meisten Views auf TikTok

BTS-Star Jungkook, hat mit Hilfe der ARMY einen neuen Rekord aufgestellt. Der Sänger hat auf TikTok den Hashtag mit den meisten Views. Über 30 Milliarden Mal wurden Videos mit seinem Hashtag angeschaut! Das krasse dabei: Jungkook selber hat nicht mal einen Account auf der Plattform!

Jimin ist Jungkook dicht auf den Fersen

Mit jedem Tag wird die K-Pop-Band BTS bekannter und das haben sie vor allem ihren treuen Fans, der ARMY, zu verdanken. Denn die bringen nicht nur den Hashtag von Jungkook, der sich letztens erst was krasses geleistet hat, auf Platz 1 von TikTok, sondern auch Jimin landet mit fast 27 Milliarden Klicks auf Platz 2 der Hashtags mit den meisten Views. Wie Jungkook, hat auch Jimin keinen eigenen Account auf der Plattform. Das einzige offizielle Konto der Jungs ist der Band-Account mit über 27 Millionen Follower. Die K-Pop-Band und die ARMY schaffen es wirklich immer wieder zu zeigen, was sie draufhaben. Ihr Bandgeheimnis, was die Jungs von BTS zusammenhält, haben sie kürzlich auch verraten und wir hoffen, dass sie uns noch ganz lange mit ihrer Musik erfreuen und weitere Rekorde brechen!

