BTS-Star Suga: ARMY startet süße Twitter-Aktion nach Schulter-OP

Für BTS-Star Suga stehen gerade extrem harte Zeiten an. Im November wurde in einem Statement seines Managements verkündet, dass der südkoreanische Rapper am 3. November am Schultergelenk operiert werden müsse. Nach seiner Schulter-OP wurde BTS-Star Suga erst mal zur Ruhe verdonnert, um sich von dem Eingriff zu erholen.

Dann noch ein Schock: In einem Live-Stream im Dezember verrät Suga, dass er Angst habe, da er seine Arme immer noch nicht heben könne. Performances kamen erstmal nicht infrage. Für den talentierten K-Pop-Star ein harter Schlag, doch er ist nicht alleine! Um für ihr Idol da zu sein, hat sich die ARMY etwas ganz Besonderes überlegt …

ARMY katapultiert #Suga auf Platz 1 der Twitter-Trends

Wie von Geisterhand ist heute Nacht ein Twitter-Trend geboren. #Suga landete auf Platz 1 der Twitter-Trends. Ihr fragt euch Warum? Tja, die ARMY ist eben eines der fürsorglichsten Fandoms ever. Um Suga in dieser harten Zeit beizustehen, twittert die ARMY ganz fleißig süße Nachrichten, Fotos und Videos um dem K-Pop-Star zu zeigen, wie sehr sie ihn schätzen. So eine süße Aktion! Mit so viel Support und Liebe im Rücken, wird der Rapper sicher ganz bald wieder gesund. Natürlich wünschen auch wir Suga eine gute Besserung!

