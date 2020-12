"Life Goes On": Sänger aus Deutschland hat BTS-Song mitgeschrieben!

Fans konnten sich kaum halten, als endlich bekannt war, welche Songs auf dem neuen BTS-Album "Be" vertreten sein werden. Nach "Dynamite" begeisterten BTS ihre Fans mit gleich sieben neuen Songs, darunter auch ihre neue Single "Life Goes On". Schon als BTS den ersten Teaser zu "Life Goes On" gepostet haben, war allen klar: Das wird wieder ein Hit. Wie viele andere Künstler arbeiten die Mitglieder der K-Pop-Band manchmal mit anderen Songwritern zusammen, so war es auch bei dem Song "Life Goes On". Die neue Single wurde sogar von einem Musiker aus Deutschland geschrieben: Chris James. Hier mal ein paar Gründe, warum ihr ihn ab sofort auf dem Schirm haben solltet: Der 25-jährige Musiker hat erst kürzlich sein eigenes Album "The Art of Overthinking" rausgebracht und uns damit voll begeistert. Auf Instagram beweist er außerdem immer wieder, dass er ziemlich lustig ist, definitiv ein Follow wert. Noch dazu kommt, dass er extrem talentiert ist, das beweist spätestens seine Mitarbeit an "Life Goes On".

BTS: Chris James und Ruuth schrieben "Life Goes On"

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ihr liebt "Life Goes On" von BTS? Dann solltet ihr euch bei Chris James und Ruuth bedanken, die beiden haben den neuen Song nämlich mitgeschrieben. "Vor ein paar Monaten haben meine gute Freundin @ruuth und ich die Chance bekommen, einen Song für BTS mitzuschreiben. Nur zwei Wochen später haben wir erfahren, dass es die Single wird. Jetzt ist er in dieser Welt und wurde schon von Millionen von Menschen gehört", schreibt Chris auf seinem Instagram-Account. An dieser Stelle unterbrechen wir das Zitat kurz, um zu erwähnen, dass der Song auf Spotify schon fast 60 Millionen Mal gehört wurde und das Musikvideo auf YouTube stolze 157 Millionen Aufrufe hat. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich dafür bin, ein Teil dieses Songs zu sein. Absolut verrückt." Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg des Künstlers und legen allen BTS Fans nah, nach dem neuen BTS-Album "Be" auch das Album "The Art of Overthinking" von Chris James in die Warteschlange zu werfen – es lohnt sich!

BTS sind außerdem für den goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "K-Pop" könnt ihr für eure Idole voten!

