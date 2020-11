„Be”: So sieht das neue „BTS”-Album aus

Sie sind nicht zu stoppen! Die südkoreanische Erfolgs-Band „BTS” sorgte mit dem englischsprachigen Song „Dynamite” bereits für den Ohrwurm des Jahres. Der Hit wurde mit mehr als 9 Millionen Kommentaren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zum meist kommentierten Video aller Zeiten ernannt. Ein echter Rekord! Am 20. November legt die Boyband noch einen obendrauf und veröffentlicht das heiß ersehnte Album „Be”. Auf Twitter gab das Management von „BTS” bereits einen spannenden Einblick und veröffentlichte das Cover des neuen Albums. Dazu gab’s sogar die Auflistung der neuen Songs!

„BTS”: Diese Songs sind auf dem neuen Album „Be”

Auf dem neuen Album werden neben dem bereits veröffentlichten Hit „Dynamite" auch sieben neue Songs wie „Life Goes On", „Fly to My Room", „Blue & Grey", „Skit", „Telepathy", „Dis-Easy" und „Stay" zu hören sein. Dazu wurde verkündet: „Das neue Album enthält eine heilende Botschaft für die Welt: ‘Auch wenn wir mit einer neuen Art von Normalität umgehen müssen, geht unser Leben weiter’. Bei der Entstehung des Albums waren die sieben Jungs nicht nur im musikalischen Prozess involviert, sondern auch bei dem Konzept und dem Design. „Das neue Album gibt den Fans ein ganz neues musikalisches Spektrum und beinhaltet die wohl „BTS”-typischste Musik, die es jemals gab.” Was für ein Versprechen! Ihren neuen Song „Life Goes On” werden die Jungs bereits am 22. November bei den „2020 American Music Awards” performen. Wir können es kaum erwarten!

