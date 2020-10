BTS performen "Dynamite" bei den Billboard Music Awards 2020

Erst vor einigen Wochen räumten BTS bei den VMAs richtig ab und knüpften daran bei den gestrigen Billboard Music Awards an. Sie gaben nicht nur eine hammer Performance ihres neusten Hits "Dynamite", sondern gewannen auch zum vierten Mal in Folge den begehrten Musikpreis in der Kategorie "Top Social Artist". Darüber haben sich die K-Pop-Stars mega gefreut und dankten ihren unzähligen Fans auf der ganzen Welt: "Danke ARMY, dass ihr uns den Award vier Jahre hintereinander geschenkt habt. Wir finden, dass dieser Award beweist, dass die ARMY und BTS immer eng verbunden sind, egal wo wir sind." Und falls ihr den Jungs noch einen weiteren tollen Preis überreichen wollt, stimmt unbedingt hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, für BTS ab!

Alle lieben BTS-Star Jimin

Seit ihrer mega Performance gestern wird vor allem BTS-Mitglied Jimin noch mehr gehyped als zuvor. Der Hashtag zu seinem Namen hat auf Twitter in den USA einen Höchstwert erreicht und in den dazugehörigen Tweets schwärmen die User von dem K-Pop-Künstler. So schreiben sie zum Beispiel: "Der Blonde mit seiner sanften Stimme ist so süß. Ich liebe ihn. Passt auf ihn auf.", "Hilfe, ich kenne BTS nicht, aber der Blonde ganz vorne war so süß" oder "Ich bin kein BTS-Stan aber ihr Performance war krass und hat mein Teenager-Ich angesporchen. Vor allem der Blonde auf der rechten Seite, er hat alles gegeben". Aaaw, darüber wird Jimin sicher besonders happy sein!

