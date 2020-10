BTS: Streaming-Konzert bringt 1 Million Zuschauer 

BTS schreiben Konzert-Geschichte

Damit haben die Jungs von BTS mal wieder ihren eigenen Rekord geknackt! Nachdem die für dieses Jahr geplante Welttournee der K-Pop-Band sowie sämtliche andere Auftritte aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, organisierten die Musiker für ihre ARMY im Juni kurzerhand das Online-Event „BANG BANG CON: The Live“-Experience – und schrieben damit Geschichte! Mit rund 750.000 Fans in über 100 Ländern wurde das Kontert zum größten aller Zeiten. Bis jetzt – denn die Bangtan-Boys selbst legten noch einen drauf!

BTS: ARMY sorgt für nächsten Rekord

Am Wochenende fand das nächste virtuelle Konzert statt, diesmal gleich an zwei Tagen. Und bei „Map of the Soul ON:E“ schauten laut „Variety“ unglaubliche 993.000 Fans aus 191 Ländern und Regionen zu. Damit bescherte die ARMY BTS den nächsten Rekord – doch sie bekam auch einiges geboten! Insgesamt performten J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga und V ganze 150 Minuten lang, sangen 23 Songs und legten eine Mega-Show hin. Die Zuschauer konnten während der Konzerte, die auf vier verschiedenen Bühnen stattfanden, unter sechs Kamerabildschirmen wählen. Außerdem wurden Wiederholungen mit zeitversetztem Single-View-Streaming und Premium-Pässe mit 4K-Auflösung angeboten. Für die Band und ihr Label Big Hit Entertainment dürfte sich das Event aber auch gelohnt haben, denn die Karten kosteten zwischen 45 und 91 US-Dollar (umgerechnet zwischen 38 und 78 Euro).

