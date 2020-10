BTS-Track "Dynamite" funktioniert nicht auf koreanisch

Bevor sie bald ihr neues Album "BE" veröffentlichen, teilten BTS schon ihren coolen Song "Dynamite" mit ihren Fans. Dabei fiel schnell auf, dass die K-Pop-Band zum ersten Mal nur auf Englisch singt. In einem Interview mit Variety, verrieten die Jungs jetzt, dass das nicht so geplant war: "Als wir uns das Demo angehört haben, habe ich verschiedene Titel und Lyrics auf Koreanisch zu schreiben versucht und auch einen Rap. Aber nichts hat geklappt. Also dachten wir uns, wieso es nicht einfach so lassen. Probieren wir es. Es ist 2020, wieso nicht mal was Verrücktes machen", so BTS-Leader RM.

Nur auf Englisch zu singen – für BTS eine ganz neue Erfahrung

Dennoch gab BTS-Member Jungkook zu, dass es viel Arbeit war ihren Track "Dynamite" mit der happy Message auf Englisch umzusetzen: "Es war eine unbekannte Erfahrung, den Song auf Englisch aufzunehmen und zu singen. Wir mussten die Aussprache sehr trainieren und die Gefühle beim Singen richtig rüberbringen. Wir haben sie dafür ins Koreanische übersetzt und sie oft durchgelesen. Wir haben immer daran gedacht, was sie im Koreanischen bedeuten, während wir sie auf Englisch sangen." Das haben BTS auf jeden Fall mega gut hinbekommen!

