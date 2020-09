BTS schreiben Musikgeschichte

Was ein Jahr für BTS! Die sieben Boys aus Südkorea feierten in den vergangenen Monaten einen Mega-Erfolg nach dem anderen. Ihr Album „Map of the Soul: 7“ wurde noch vor der Veröffentlichung im Februar Millionenfach verkauft und mit ihrem ersten rein englischsprachigen Song, der vor wenigen Wochen erschien, schrieben die Jungs sogar Geschichte. „Dynamite“ knackte innerhalb von 24 Stunden die 100 Millionen Views auf YouTube – mehr als jedes Musikvideo zuvor! Kurze Zeit später schossen J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga und V mit dem Track als erste koreanische Musiker überhaupt auf Platz 1 der Billboard Hot 100, den wohl ausschlaggebendsten Charts der Welt. Jimin war davon so überwältigt, dass er stundenlang weinte.

BTS: Neues Album im November

Und ein Ende des Erfolgs ist längst nicht in Sicht, denn BTS legt noch in diesem Jahr nach! Vor Kurzem bestätigte RM bereits: Es wird nach „Map of the Soul: 7“ sowie der japanischen Special-Ausgabe „Map of the Soul: The Journey“ 2020 ein weiteres Album geben. Nun gab Big Hit Entertainment, das Label der Boys, Name und Release-Date bekannt: „BE“ wird am 20. November in einer Deluxe Edition erscheinen.

Vorbestellen können die Fans das Album schon jetzt – und es gibt eine Menge, worauf die ARMY sich freuen kann! J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga und V waren nämlich nicht nur an der Musik, sondern auch an Konzept, Komposition, Design und vielem mehr maßgeblich beteiligt. „'BE' spiegelt die Ideen, Emotionen und tiefsten Gedanken von BTS während der Arbeit an dem Album wider. Dieses neue Projekt bietet ein noch reicheres musikalisches Spektrum und die bisher 'BTS-mäßigste' Musik“, verspricht das Label.

