BTS erreichen neuen Meilenstein auf Spotify

Seit August gibt die K-Pop-Band mit ihrem neusten Comeback mal wieder richtig Gas. Erst schenkten sie uns den mega Track "Dynamite" und einen weiteren Kinofilm namens "Break The Silence: The Movie". Und nun gab es obendrauf auch noch das nächste BTS-Album "BE". Kaum ein anderer Star veröffentlicht so viel Musik wie die sieben Power-Jungs. Dafür sind ihre Fans auch mega dankbar und zeigen es, in dem sie die Hits von BTS rauf und runter hören. Auf Spotify haben sie jetzt ihren eigenen Bestwert an monatlichen Hörern geknackt: 31,938,316 Menschen hörten innerhalb von vier Wochen ihre Songs. Wow!

BTS weiter an der K-Pop-Spitze

Obwohl es so viele talentierte K-Pop-Bands und -Künstler gibt, kann BTS bisher zumindest in Sachen Erfolg und Beliebtheit noch keiner das Wasser reichen. In den letzten Jahren kletterten sie unaufhaltsam die Karriereleiter immer weiter nach oben, selbst als man dachte, es könnte nicht mehr besser für sie laufen. Mit ihren Songs, Musikvideos und Social Media-Kanälen brechen sie jeden Rekord, den es gibt, und räumen sämtliche Preise (z.B. 4 VMAs für BTS) ab. Dazu reiht sich jetzt auch ihr Spotify-Meilenstein ein. Denn dank der rund 32 Millionen monatlicher Hörer, bleiben sie dort unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten K-Pop-Bands.

