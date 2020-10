BTS: 200 Wochen auf Platz 1

BTS auf dem Social Media-Thron

Gerade erst schrieben die K-Pop-Stars von BTS Konzertgeschichte mit fast einer Million Zuschauern, schon geht es rekordverdächtig weiter. Denn sie stehen an der Spitze der Billboard Social 50-Liste. Darin werden alle Stars anhand ihrer Follower-Zahl, Views und Engagement auf Facebook, Twitter, YouTube und Wikipedia geranked. Und da die K-Pop-Band eine riesen Fan-Community hat, die sie besonders über Social Media unterstützt, wundert es nicht, dass BTS seit unglaublichen 200 Wochen auf Platz 1 (seit Ende Juli 2017) der Liste ist. Denn kein Star ist auf sozialen Plattformen so gefragt, wie die sieben Musiker.

K-Pop first: BTS liegen vor Justin Bieber und Co.

Besonders in Sachen Social Media kann BTS so schnell kein anderer Star etwas vormachen. Das zeigt sich auch sehr deutlich in der Billboard Social 50-Liste, da Jin, Jimin, RM, V, J-Hope, Jungkook und Suga mit sehr großem Abstand auf dem ersten Platz thronen. Die soziale Silbermedaille geht mit 163 Woche auf Platz 1 an ihren Kollegen und BTS-Fan Justin Bieber, der erst vor Kurzem von den K-Pop-Künstlern schwärmte und ihnen daher ihren Erfolg sicher gönnt. Relativ abgeschlagen folgen dann Taylor Swift (28 Wochen), Miley Cyrus (21 Wochen), Rihanna (21 Wochen) und Ariana Grande (18 Wochen). Die Boygroup One Direction kann dagegen nur 8 Wochen auf Platz 1 vorweisen. Klarer Sieg für BTS!



