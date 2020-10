Von K-Pop bis Latin – Das sind die Top Artists 2020 auf YouTube

Die Video-Plattform YouTube hat neue Zahlen für 2020 rausgegeben, die zeigen, welche Künstler/innen in diesem Jahr am besten ankamen. Denn sie geben die genaue Anzahl der jewieligen Views aller Musikvideos der Stars an. Da K-Pop-Bands wie BTS und BLACKPINK in Deutschland und auf der ganzen Welt zu den beliebtesten Acts gehören, ist es kein Wunder, dass sie ganz oben in der Liste zu finden sind. So belegen BLACKPINK Platz 2 der meisten YouTube-Views mit krassen 4,978 Milliarden. Hier seht ihr, welche Stars es noch unter die Top 25 geschafft haben:

Platz 2: Blackpink (4,978,857,539 Views)

Platz 3: Bad Bunny (4,229,713,232 Views)

Bad Bunny (4,229,713,232 Platz 4: J Balvin (2,771,160,375 Views)

J Balvin (2,771,160,375 Platz 5: Anuel AA (2,500,338,626 Views)

Anuel AA (2,500,338,626 Platz 6: Ozuna (2,462,124,662 Views)

Ozuna (2,462,124,662 Platz 7: Marília Mendonça (2,357,667,206 Views)

Marília Mendonça (2,357,667,206 Platz 8: Ed Sheeran (2,246,475,245 Views)

Ed Sheeran (2,246,475,245 Platz 9: Billie Eilish (2,235,480,318 Views)

Billie Eilish (2,235,480,318 Platz 10: Justin Bieber (2,204,698,287 Views)

Justin Bieber (2,204,698,287 Platz 11: Marshmello (2,170,250,182 Views)

Marshmello (2,170,250,182 Platz 12: Rauw Alejandro (2,152,686,932 Views)

Rauw Alejandro (2,152,686,932 Platz 13 : 6ix9ine (2,140,746,531 Views)

6ix9ine (2,140,746,531 Platz 14: Karol G (2,111,730,965 Views)

Karol G (2,111,730,965 Platz 15: Daddy Yankee (2,107,239,770 Views)

Daddy Yankee (2,107,239,770 Platz 16: Henrique e Juliano (2,048,850,341 Views)

Henrique e Juliano (2,048,850,341 Platz 17: The Weeknd (1,914,232,541 Views)

The Weeknd (1,914,232,541 Platz 18: Gusttavo Lima (1,875,680,635 Views)

Gusttavo Lima (1,875,680,635 Platz 19: YoungBoy Never Broke Again (1,806,119,405 Views)

YoungBoy Never Broke Again (1,806,119,405 Platz 20: Shakira (1,784,601,889 Views)

Shakira (1,784,601,889 Platz 21: Guru Randhawa (1,732,380,613 Views)

Guru Randhawa (1,732,380,613 Platz 22: Maluma (1,731,916,675 Views)

Maluma (1,731,916,675 Platz 23: Dua Lipa (1,693,349,712 Views)

Dua Lipa (1,693,349,712 Platz 24: Lady Gaga (1,662,636,445 Views)

Lady Gaga (1,662,636,445 Platz 25: Ariana Grande (1,659,120,977 Views)

BTS auf YouTube am beliebtesten

Nachdem das BTS-Musikvideo zu "Boy with Luv" den YouTube-Meilenstein der 1 Milliarde Clicks geknackt hat, ist irgendwie schon klar, dass die K-Pop-Kings auch die Liste der meisten Views für 2020 anführen. So liegen sie mit 4,985 Milliarden Views auf Platz 1, jedoch nur relativ knapp vor ihren Kolleginnen von BLACKPINK. Das beweist deutlich, dass K-Pop es definitiv in die internationale Musikbranche geschafft hat und daraus auch nicht mehr wegzudenken ist. Und das vor allem dank Größen wie BTS und BLACKPINK.

