BTS schreibt Musikgeschichte

Keine andere K-Pop-Band ist so erfolgreich wie BTS! Die sieben Jungs aus Südkorea stellen einen musikalischen Rekord nach dem anderen auf. Erst vor wenigen Wochen knackte ihre Single „Dynamite“ innerhalb von nur 24 Stunden die 100 Millionen Views auf YouTube – das hat noch kein Musikvideo zuvor geschafft! Doch es ist längst nicht der größte Meilenstein der Musiker auf der Video-Plattform: Im Juni erreichte ihr Clip zu „DNA“ knapp drei Jahre nach Veröffentlichung unglaubliche 1 Milliarde Klicks.

BTS: Musikvideo zu „Boy with Luv“ knackt 1 Milliarde Views

Und nun legen J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga und V mit „Boy with Luv“ sogar noch einen obendrauf! Das Musikvideo zu der Single schaffte die magische Marke nämlich noch schneller und wurde innerhalb von nur eineinhalb Jahren 1 Milliarde Mal angeschaut. Diese krassen Zahlen hat BTS vor allem ihrer Mega-Fanbase, der ARMY, zu verdanken. Die schauen sich nicht nur fleißig die Musikvideos der Jungs an, sondern hören auch deren Hits auf Spotify hoch und runter. Auf der Musikplattform knackte die Band gerade erst ihren eigenen Monats-Bestwert: Über 30 Millionen Menschen hörten innerhalb von vier Wochen ihre Songs. Und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht, denn schon am 20. November erscheint das neue BTS-Album „BE“.

