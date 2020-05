Das sind die 10 beliebtesten Musikvideos von BTS auf YouTube

Während BTS-Member Suga letztens einen Solo-Rekord mit seinem neuen Song "eight" aufgestellt hat, weil er damit einen sogenannten "Perfect All Kill" geschafft hat (erster Platz in allen Chart-Kategorien), steht die Musik der gesamten Band dem in nichts nach. BTS brechen so viele Rekorde, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Dahinter steckt neben dem Talent der K-Pop-Jungs vor allem deren krasse Fan-Community, die sie in allem unterstützt. Nur so kommen schon allein ihre Musik-Videos auf YouTube zu unfassbare Click-Zahlen wie zum Beispiel diese 10 Clips (Stand 20. Mai 2020):

"DNA"-Video von BTS steht kurz vor einer Milliarde Aufrufe

Wie es scheint, feiert die BTS-ARMY den Song "DNA" und das dazugehörige Musikvideo ganz besonders, sonst würde es nicht auf Platz 1 der Liste stehen. Was aber noch viel krasser ist, ist die tatsächliche Zahl der Aufrufe. Bald knackt der Clip nämlich die eine Milliarde Marke. Crazy! Und wie wir die fleißige und riesige ARMY kennen, wird das nun überhaupt nicht mehr lange dauern. Denn sie werden sich jetzt noch mehr ins Zeug legen, um ihren K-Pop-Idolen auch diesen Rekord zu bescheren. Und die bedanken sich ja demnächst mit einem weiteren Album, wie BTS-Leader RM schon verraten hat.🤩

