Fortsetzung der Online-Konzerte „Bang Bang Con“

Die offizielle Absage der Welttournee von BTS war ein harter Schlag für alle, die endlich ein Live-Konzert der K-Pop-Stars besuchen wollten. Trotzdem müssen die Fans nicht auf die Jungs von BTS verzichten. Nachdem BTS Mitte April die Online-Konzerte „Bang Bang Con“ verkündeten, folgt jetzt ein ganz besonderes Event. Am 14. Juni performen BTS das Live-Konzert „Bang Bang Con: The Live“. Der Live-Stream startet in Korea um 18 Uhr, deutsche Fans müssen sich den Wecker am 14. Juni auf 11 Uhr stellen. Das Konzert von BTS soll ca. 90 Minuten dauern.

„Bang Bang Con: The Live“: So kannst du das Konzert anschauen

Das Live-Konzert der K-Pop-Band soll ein Pay-per-View Event sein, d.h. wer den Stream anschauen möchte, muss einen bestimmten Betrag bezahlen. Im Weverse Shop können ab dem 1. Juni Konzert-Pässe vorbestellt werden. Weitere Infos sollen in Kürze folgen. Das Event „Bang Bang Con“ im April war ein mega Erfolg. Über 50 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt schauten sich die achtteilige Konzert-Reihe, die frühere Konzerte und Ausschnitte aus Fan-Meetings zeigte, an.

