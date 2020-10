K-Pop-Stars erobern die Musikwelt

Schon seit ein paar Jahren mischen K-Pop-Bands die interationale Musikwelt ordentlich auf und beweisen, dass sie ohne Probleme mit Stars wie Ariana Grande, Shawn Mendes oder Lady Gaga mithalten können. Die riesige Fan-Community von Blackpink, Stray Kids & Co. steht dabei immer hinter den Künstlern und supportet die Sänger und Sängerinnen. Kein Wunder also, dass K-Pop-Stars regelmäßig in den Charts, bei Konzerten oder auf YouTube neue Rekorde aufstellen. So steht zum Beispiel BTS seit 200 Wochen auf Platz 1 der Billboard Social 50-Liste, auch Blackpink holt sich regelmäßig neue Rekorde. Beide Bands sind übrigens bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 nominiert, vote hier für deinen Star!

Das ist die Top 5 der beliebtesten K-Pop-Stars

Spotifys Ranking der meistgestreamten K-Pop-Stars in Deutschland verrät, welche Bands im Moment bei den Fans am besten ankommen:

BTS Blackpink Stray Kids ATEEZ (G)I-DLE

BTS erreichen immer wieder neue Meilensteine auf Spotify und führen deshalb die Liste der beliebtesten K-Pop-Bands an, gefolgt von Blackpink, Stray Kids, ATEEZ und (G)I-DLE. Im Ranking der meistgestreamten K-Pop-Songs sind allerdings nur BTS und Blackpink vertreten, ihre Songs "Dynamite" (BTS), "How You Like That" (Blackpink), "Black Swan" (BTS), "Kill This Love" (Blackpink), "Sour Candy" (Blackpink, Lady Gaga) wurden in Deutschland am häufigsten angehört.

