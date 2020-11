Die Hashtags für Release-Rekord von BTS

Während wir schon wissen, welche Songs auf dem neuen BTS-Album "BE" sind und mit "Dynamite" und "Life Goes On" schon zwei Tracks zu hören bekommen haben, können es die Fans nun nicht mehr erwarten, bis die Platte erscheint. Das große Comeback plus Release sind für morgen geplant mit einer globalen Pressekonferenz (wird nicht übertragen; 03:00 Uhr Deutscher Zeit), mit dem "BE"-Comeback Countdown (05:30 Uhr Deutscher Zeit), mit dem Release des "Life Goes On"-Musikvideo und des Albums "BE" (06:00 Uhr Deutscher Zeit) und anschließend dem "Life Goes On"-Comeback auf V-Live (09:00 Uhr Deutscher Zeit). Und um BTS' bisherige Rekorde noch zu toppen, will die ARMY ganz Twitter mit folgenden Hashtags überfluten:

#RememberLifeGoesOn

#LifeGoesOnWithBTS

#BEbyBTS

#NewEraBegins

#LifeGoesOn

#BETODAY

Um diese Zeit muss ARMY die BTS-Hashtags posten

Damit der Effekt so groß wie möglich ist und die ganze Welt auf Social Media nichts anderes sieht, als das BTS-Comeback und den Release des neue Albums "BE", gibt es einen klaren Zeitplan, wann die BTS-Fans ihre Posts mit den jeweiligen Hashtag absetzen müssen:

#BETODAY um 12 AM/KST, in Deutschland um 4 Uhr #RememberLifeGoesOn, #LifeGoesOnWithBTS, #BEbyBTS und #NewEraBegins um 2 PM/KST, in Deutschland um 6 Uhr #LifeGoesOn um 5 PM/KST, in Deutschland um 9 Uhr

Vote noch bis zum 13. Dezember für BTS in der BRAVO-Otto-Wahl 2020!

