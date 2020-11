Jimin: So viel verdient er bei „BTS”

Sie gehören zu den weltweit erfolgreichsten Boybands! Die südkoreanische Band „BTS” soll laut dem US-Magazin „Forbes” alleine im vergangenen Jahr rund 50 Millionen US-Dollar verdient haben. Dank ihrer ausverkauften Welttourneen und phänomenalen Rekordverkäufe sind auch die Mitglieder von „BTS” mittlerweile Multimillionäre. Band-Mitglied Jimin soll ungefähr 20 Millionen US-Dollar auf dem Konto haben. Doch wer denkt, dass er dieses Vermögen nur für Unsinn ausgibt, der irrt sich!

„BTS”-Star Jimin spendet an seine Schulen

Der 26-Jährige soll regelmäßig Geld an die Schulen spenden, die er als Kind selbst besucht hat. So bezahlte er von 2017 bis 2019 die Schuluniformen für alle Schüler seiner ehemaligen Grundschule. Im April 2019 leistete Jimin eine weitere Spende in Höhe von 88.000 US-Dollar an das Bildungsamt der südkoreanischen Stadt Busan, um unter anderem das Mittagessen für Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen zu bezahlen. Davon sollen rund 26.000 US-Dollar an seine alte High School gegangen sein. Doch das ist noch nicht alles! Diesen Februar ließ Jimin auch alle Schreibtische seiner alten High School ersetzen – für insgesamt 1.200 Schüler. Ein großartiger Sänger mit einem großen Herzen!

Falls ihr den Jungs noch einen weiteren tollen Preis überreichen wollt, stimmt unbedingt hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, für BTS ab!

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->