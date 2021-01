BTS: Kommt bald noch ein neues Album?

BTS gewinnen bei den Golden Disc Awards

Bei den Golden Disc Awards räumte BTS wieder viele Preise ab und zeigten sich mit neuen Looks. Jungkook hat jetzt blonde Haare und RM gefärbte Haare in frostig blau. Das größte Highlight des Abends war aber die Rückkehr von Suga, der nach seiner Schulter-OP einige Zeit ausgefallen war. Fans sehen den neuen Style und die Rückkehr von Suga als Zeichen dafür, dass bald etwas Neues kommt. Eine Aussage von einem Mitglied der K-Pop-Band bestätigte diese Theorie.

So könnte das neue BTS-Album heißen

RM kündigte bei einer der Dankesreden an: "Wir werden dieses Jahr mit einem guten Song zurückkommen. Wir sind dankbar, wenn ihr euch jetzt schon darauf freut!" Die Army hat sofort vermutet, dass mit dem neuen Song auch ein neues Album kommen wird und hat verschiedene Theorien. Ein Fan vermutet, dass das nächste Album eine Fortsetzung von "BE" (auf dem Album von BTS hat sogar ein deutscher Musiker den Megahit "Life Goes On" geschrieben) sein könnte oder eine komplett neue Ära, mit einer einzigartigen kreativen Produktion, neuen Hairstyles, Konzepten und Songs. Viele Fans vermuten auch, dass der neue Albumtitel "Fear" beinhalten könnte, da die Jungs von BTS in letzter Zeit öfters über Ängste gesprochen haben. Ob diese Vermutungen sich bewahrheiten, werden wir aber erst wissen, wenn die K-Pop-Band ihr neues Album offiziell ankündigt.

