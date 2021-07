Liebesgerüchte: Sind Noah Cyrus und Demi Lovato ein Paar?

Demi Lovato und Noah Cyrus in love?

Kann das wirklich sein? Ist die kleine Schwester von Miley Cyrus, Noah Cyrus mit dem ehemaligen Disney-Star Demi Lovato zusammen? Das Demi mit der Familie Cyrus sehr close ist, ist kein Geheimnis. Demi und Miley starteten ihre Karrieren damals beide als Disney-Kinderstars. Durch den engen Kontakt von Miley und Demi entstand auch die tiefe Verbundenheit zu ihrer kleinen Schwester Noah. Doch sind Noah und Demi nur sehr gute Freund*innen oder haben sie auch Liebesgefühle füreinander? In den vergangenen Monaten hat Sänger*in Demi Lovato einige krasse Wandlungen abgeschlossen. Nicht nur äußerlich hat sie*er sich verändert, sondern auch innerlich. Demi Lovato hat sich vor Kurzem als nicht binär geoutet und lebt jetzt so frei wie noch nie! Ob eine neue Liebe sie*ihn auch in ihrem Leben beflügelt?

Asexuell: Was ist das?

Noah Cyrus und Demi Lovato: Sind sie nun ein Paar?

Ein offizielles Statement von den beiden gibt es leider nicht. (Wird es auch bestimmt nicht geben). Wenn die zwei Superstars Noah Cyrus und Demi Lovato wirklich zusammen sein sollten und entschließen ihre Beziehung öffentlich zu machen, dann würden sie bestimmt ein Knutschbild droppen! 🤪 Fakt ist: Seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die beiden etwas am Laufen haben sollen. Aber wie kommt die Fanbase darauf? Zum einen die Blicke der beiden. Wenn Demi Lovato und Noah Cyrus auf der Bühne stehen und zusammen performen, wie zum Beispiel beim "YouTube Pride 2021"-Event, sollen ihre Blicke mehr als tausend Worte sagen. Außerdem werden die beiden immer wieder Händchen haltend zusammen gesehen. Noah Cyrus, welche sich als pansexuell geoutet hat, schwärmt in ihren Insta-Storys auch immer wieder von Demi. Und was macht Demi? Sie*Er geht darauf ein und nennt Noah sogar öfters "Baby". Kosenamen haben die beiden also auch schon. 😋 Ob Noah und Demi nur gute Freund*innen sind oder ob mehr dahintersteckt, wissen nur die beiden. Ein hübsches Paar wären sie aber auf jeden Fall! 💛

