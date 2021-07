"The Walking Dead" Staffel 11 bei Disney+: Starttermin und Handlung

"The Walking Dead": Wann kommt Staffel 11?

Die 11. und finale Staffel von "The Walking Dead" wird ab dem 23. August 2021 (ab 9 Uhr morgens) exklusiv bei Disney+ zu sehen sein! Jede Woche erscheint dann wie gewohnt eine neue Folge der Erfolgsserie. Das heißt, die 11. und letzte Staffel der Zombie-Serie wird in diesem Jahr nicht mehr beim Pay-TV-Sender Fox bei Sky zu sehen sein, sondern exklusiv bei Disney+ im STAR-Kanal. Damit sichert sich der Streaming-Gigant in Deutschland die Übertragungsrechte an der letzten Staffel einer der beliebtesten Horror-Serien überhaupt. Insgesamt acht Folgen wird das erste Drittel der 11. Staffel beinhalten – Staffel 11 soll insgesamt über 24 Folgen verfügen, wobei Staffel 11b und Staffel 11c erst im Jahr 2022 gezeigt werden.

Netflix: Die 10 besten Serien für Jugendliche

"The Walking Dead": Um was geht es?

Die 11. Staffel von "The Walking Dead" wird selbstverständlich an die erweiterte 10. Staffel der Zombie-Serie anknüpfen und soll gleich mehrere der dramatischen Handlungsstränge weitererzählen. Einen offiziellen Auszug aus der Inhaltsbeschreibung der ersten Folge des US-Senders AMC wollen wir euch hier nicht vorenthalten: "Jetzt kämpfen alle, die in Alexandria leben, darum, es wieder aufzubauen und die wachsende Zahl von Bewohnern zu ernähren, zu denen auch die Überlebenden des Kingdoms und Hilltop gehören; zusammen mit Maggie und ihrer neuen Gruppe, den Wardens. Alexandria hat mehr Bewohner*innen, als es versorgen und beschützen kann. Die Situation ist genauso angespannt wie die negativen Einflüsse der vergangenen Ereignisse. All das heizt den Selbsterhaltungstrieb innerhalb der verwüsteten Stadt in 'The Walking Dead' – Staffel 11 an." Ob das Serien-Finale von "The Walking Dead" den hohen Erwartungen der Fans entspricht? Schließlich haben sie 11 Jahre lang mitgefiebert! Einer der größten Wünsche ist, dass Rick Grimes (Andrew Lincoln) für das Finale zurückkehrt. Mit ihm fing alles an und die Fans wünschen sich, dass er auch ein Teil des epischen Endes wird. Der Schauspieler verließ jedoch in der 9. Staffel die Serie … doch Showrunnerin Angela Kang offenbarte, dass die Tür für ihn immer offen stehen würde. Könnte er also doch ein Teil von "The Walking Dead" Staffel 11 werden?

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->