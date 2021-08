High-School-Serien: Die 10 besten auf Netflix

In der High-School-Serie „I Am Not Okay with This” dreht sich alles um Sydney, ein junges Mädchen, das gerade ihren Vater verloren hat und lernen muss, mit dem Verlust umzugehen. Das allein ist schon fordernd genug, doch hinzukommt noch, dass sie nach und nach erkennt, dass sie Superkräfte hat! Die Hauptrolle übernahm Sophia Lillis, die viele aus „IT“ kennen – und auch ohne diese Verbindung erinnert so manchen Menschen die Aufmachung ein bisschen an „Stranger Things“. Was ja nun nicht der schlimmste Vergleich ist, oder? 😉 Die Serie eignet sich super für einen faulen Nachmittag im Bett, denn sie hat (leider) nur sieben Folgen. Mehr wären möglich gewesen, wie so oft in letzter Zeit hat allerdings die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.