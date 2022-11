High-School-Serien auf Netflix: American Vandal

Wir lieben unsere True-Crime-Shows! Kein Wunder also, dass wir diese High-School-Serie besonders feiern. In „American Vandal“ wird Vandalismus mit derselben Ernsthaftigkeit behandelt, wie es die True-Crime-Shows bei ihren Mordfällen machen – und das Endergebnis ist urkomisch. 😂 In der ersten Staffel will eine Gruppe von Schüler*innen den Menschen entlarven, der 27 Autos auf dem Parkplatz vor der High-School mit einem Penis versehen hat. Wir fiebern bei jeder Minute mit! Die zweite Staffel setzt noch einen obendrauf, was die Absurdität angeht, aber wir wollen nicht spoilern. Schaut euch die Serie einfach an und habt Spaß!