"Élite" Staffel 5 und 6: Alle Infos zur Netflix-Serie

"Élite": Wann geht es weiter?

Heiß, heißer, "Élite"! Derzeit suchten alle die neue krasse Staffel 4 der Erfolgsserie "Élite" und manchmal möchte man sich die Augen zuhalten, so heiß geht es zwischen den Charakteren her. 😜 Vor nicht einmal einer Woche veröffentlichte Netflix "Élite" Staffel 4 und schon fragen sich die Fans, wann Staffel 5 erscheinen wird. Beziehungsweise: Wird es überhaupt eine fünfte Staffel von "Élite" geben? Vorab: Ja, es wird eine fünfte Staffel geben! Die Dreharbeiten dazu haben bereits gestartet. Auch wenn es noch kein Startdatum gibt, so kann man ungefähr mit einem Release im Frühjahr/Sommer 2022 rechnen. Vielleicht auch schon etwas eher, falls es nicht zu einer erneuten Corona-Welle und den damit verbundenen strengen Auflagen kommt. Dass die Reise der "Élite"-Schüler*innen dann ein Ende hat und es keine Staffel 6 geben wird, ist wahrscheinlich, aber kein Muss. Schließlich werden auch die Schüler*innen irgendwann mit der Schule fertig. Oder wird man ihr Leben auch nach ihrer Zeit an der "Las Encina"-Schule verfolgen?

Die 10 teuersten Netflix-Serien

"Élite" Staffel 5 und 6: Was kommt auf uns zu?

Achtung, Spoiler zur aktuellen Staffel 4!!! Werden Samuel (Itzan Escamilla) und Rebeca (Claudia Salas) in Staffel 5 von "Élite" ihr Versprechen halten und der Polizei nicht stecken, dass Guzmán (Miguel Bernardeau) der Mörder von Armando (Andrés Velencoso) ist? Oder werden sie ihn verraten und er wird international gesucht werden? Schließlich verlassen am Ende von Staffel 4 Ander (Aron Piper) und Guzmán die Schule vorzeitig, um auf Reisen zu gehen und all das Drama und die Intrigen hinter sich zulassen. Sie kehren Madrid gemeinsam den Rücken und es ist nicht sicher, ob die beiden oder einer von ihnen in der kommenden fünften Staffel zurückkehren wird. Samuel und Omar (Omar Ayuso) wären dann somit die einzigen verbleibenden Original-Charaktere der Netflix-Serie. Aber ist nach Staffel 5 wirklich Schluss oder geht die Story noch weiter? Immerhin gibt es auch einige neue Charaktere … Könnte sich Staffel 6 um eine neue Generation von Schüler*innen drehen? Oder wird es wirklich "Bye, bye Élite" nach der fünften Staffel heißen? 🤔

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->