"The Kissing Booth 3": Bleiben Elle und Lee befreundet?

Erst kürzlich hat Netflix den Starttermin für „The Kissing Booth 3“ verraten, nun tauchen neue Fotos der Charaktere Elle (Joey King) und ihrem BFF Lee (Joel Courtney) auf, die auf die weitere Entwicklung des Films hindeuten …

Die besten Netflix-Filme gegen Langeweile

Wie geht die Story von „The Kissing Booth“ weiter?

Wir erinnern uns: Am Ende von Teil 2 beenden Elle und ihre Freund*innen die High School. Der nächste Schritt: studieren! Aber hier kommt das große Drama, das sicherlich den Kern von „The Kissing Booth“ Teil 3 ausmachen wird – denn für welche Universität entscheidet sich Elle? Geht sie an die UC Berkeley mit Lee, ihrem besten Freund? Oder entscheidet sie sich für Harvard und studiert dort mit ihrem festen Freund Noah (Jacob Elordi)? Also da müssen wir kurz einschreiten: Sie hat die Wahl zwischen einer öffentlichen Uni und einer Top-Elite-Uni – und muss noch überlegen?! Aber natürlich ist es nicht so einfach, wenn Emotionen am Start sind. Lee hat sich zwar mit der Beziehung zwischen Elle und Noah arrangieren können, aber seine beste Freundin zu verlieren, dürfte ihn nicht besonders fröhlich stimmen. Dabei sagen die neuen Fotos vom Film etwas anderes!

Was die Fotos über die Storyline verraten

Auf dem Bild, das USA Today veröffentlicht hat, sieht man Elle und Lee lachend zusammensitzen. Das wirkt nun aber nicht so, als hätte sich Elle für Harvard entschieden, oder? Ausgehend von der guten Stimmung und den Sommerklamotten, sieht es eher danach aus, als würde Teil 3 ziemlich direkt im Anschluss an Teil 2 spielen – eine Entscheidung von Elle steht also noch komplett aus! Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja noch einen zweiten Anwärter auf Elles Herz gibt: Marco (Taylor Zakhar Perez) hat sicherlich noch nicht aufgegeben! Es bleibt also weiterhin spannend. Wir finden, dass es langsam mal Zeit für einen Trailer wird, damit wir den schön auseinandernehmen und analysieren können! 🤣