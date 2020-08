"The Kissing Booth" 3: Release-Datum

Das genaue Release-Datum für den dritten Teil von „The Kissing Booth“ hat Netflix noch nicht verraten, 2021 wird es aber auf jeden Fall soweit sein. Teil 3 ist schon im Kasten. Da „The Kissing Booth“ im Mai veröffentlicht wurde und die Fortsetzung im Juli, ist eine Veröffentlichung im Sommer 2021 wahrscheinlich.

Trailer zu "The Kissing Booth" 3: Erster Clip ist da!

Achtung, Spoiler! Eine erste Sneak Peek zum Film verkürzt die Wartezeit auf den ersten offiziellen Trailer von "The Kissing Booth" 3. In dem kurzen Clip sind Elle, Noah, Lee und Rachel zu sehen.

Darum geht's in "The Kissing Booth" 3

Achtung, Spoiler! "The Kissing Booth" 2 endet mit einem Cliffhanger, der im dritten Film der Reihe ziemlich sicher aufgegriffen wird. Nachdem Elle und Noah wieder zueinander gefunden haben, steht Elle vor einer schwierigen Entscheidung: UC Berkeley oder Harvard – für welche Uni soll sie sich entscheiden? Im ersten kurzen Filmausschnitt erhält sie einen Anruf von der Zulassungsstelle in Harvard, drückt den Anrufer aber weg. Wenn sich Elle für Harvard entscheidet, kann sie mehr Zeit mit Noah verbringen, ihr bester Freund Lee wird an der Uni in Berkeley studieren.

Wer spielt mit? Das ist der Cast von "The Kissing Booth" 3

Auch im dritten Teil gibt es ein Wiedersehen mit Elle, Lee & Co. Der Hauptcast von "The Kissing Booth" 2 ist auch bei Film Nr. 3 am Start: Joey King (Elle Evans), Joel Courtney (Lee Flynn), Jacob Elordi (Noah Flynn), Meganne Young (Rachel), Molly Ringwald (Sara Flynn), Maisie Richardson-Sellers (Chloe Winthrop), Taylor Zakhar Perez (Marco Peña) schlüpfen nochmal in ihre beliebten Rollen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!