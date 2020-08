„The Kissing Booth“-Star Joey King: So war es mit ihrem Ex zu drehen! 

Joey King & Jacob Elordi: Trennung vor „The Kissing Booth 2“

Bei den Dreharbeiten zum Netflix-Hit „The Kissing Booth“ funkte es 2018 zwischen den Hauptdarstellern Joey King und Jacob Elordi nicht nur vor der Kamera, auch privat wurden die beiden ein Paar! Bis zum zweiten Teil der Filmreihe, der gerade auf dem Streaming-Dienst erschien, hielt ihre Liebe allerdings nicht. Seit letztem Jahr gehen Joey und Jacob getrennte Wege – ihre Rollen hingegen nicht! In „The Kissing Booth 2“ geht die Liebesgeschichte von Elle Evans und Noah Flynn weiter.

Joey King: Liebesszenen mit Ex Jacob Elordi

In einem Interview mit der amerikanischen Cosmopolitan offenbarte die 21-Jährige jetzt, wie es war, mit ihrem Ex zu drehen. „Niemand denkt sich: ,Das war einfach‘ – weil es nicht so war“, stellte Joey klar. „Ich bin sicher, dass die Leute jede Bewegung und jedes Detail analysieren werden. Aber weißt du was? Lass sie. Am Ende des Tages war ich einfach nur begeistert, wieder Elle Evans zu sein.“ Sie würde niemals zulassen, dass ihre privaten Beziehungen die ihrer Rolle beeinflussen, betonte die Schauspielerin weiter. „Elle Evans braucht ihren Noah Flynn! Und was auch immer das für mein persönliches Leben bedeutet, ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass die Geschichte meines Charakters, der mir so wichtig ist, vollständig ist“, so Joey.

Joey King & Jacob Elordi: Beide neu verliebt?

Mittlerweile ranken sich um die beiden Ex-Partner übrigens neue Liebesgerüchte. So spekulierten Fans gerade erst, dass Joey ihren „The Kissing Booth 2“-Co-Star Taylor Zakhar Perez datet, Jacob soll sich hingegen in seine „Euphoria“-Kollegin Zendaya verliebt haben. Die beiden wurden vor einiger Zeit turtelnd im gemeinsamen Griechenland-Urlaub gesichtet.

