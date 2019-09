Zendaya: Ist das ihr neuer Boyfriend?👫

Liebt Zendaya ihren Co-Star?

Bisher wurde ja immer spekuliert, dass Zendaya und Tom Holland ein Paar sind. Seit der aber mit seiner neuen Freundin gesichtet wurde, ist klar, dass zwischen den beiden nicht mehr als Freundschaft geht. Wie es scheint, hat sich die Schauspielerin aber auch wieder verliebt und zwar in keinen geringeren als ihren "Euphoria"-Kollegen Jacob Elordi. Ihn kennen viele auch aus dem Netflix-Hit "Kissing Booth", von dem bald Teil 2 erscheint. Bis vor Kurzem war Jaco auch noch mit seine Filmpartnerin Joey King zusammen. Allerdings wurde schon seit April gemunkelt, dass die beiden sich getrennt hätten. Denn es folgten keine Auftritte oder gemeinsame Bilder mehr. Und jetzt ist der 22-Jährige auch noch in Griechenland mit Zendaya gesichtet worden. Da läuft doch was, oder?🤔

Zendaya und Jacob Elordi: Gemeinsamer Urlaub

Mit dem Dreh und den Promo-Touren zu "Euphoria" und "Spider-Man: Far From Home" hatte Zendaya in letzter Zeit echt mehr als genug zu tun. Kein Wunder, dass sie sich jetzt einmal eine Auszeit mit ihrer Familie im schönen Griechenland gönnt. Aber mal ehrlich: Es muss doch etwas bedeuten, dass sie ausgerechnet Jacob Elordi mitgebracht hat oder? Man nimmt ja nicht jeden beliebigen Kerl mit in den Urlaub mit der ganzen Family... Den Beweis dafür liefert das Bild eines Instagram-Users, in dessen Hintergrund Zendaya und Jacob ganz klar zusammen zu erkennen sind. Außerdem denken Fans, Jacob in einem Video von Zendayas Birthday-Party letzte Woche erkannt zu haben, wie er ihren Hund Noon im Arm hält. Aaaaw, wie süß! Bestätigt wurde bisher natülrich noch nichts, aber wir und sicher auch alle ihre Fans würden sich mega für die beiden Schasupieler freuen!😍

