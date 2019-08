"The Kissing Booth": Alle Infos zu Teil 2

Dreharbeiten zu "The Kissing Booth" beendet!

Nachdem sich vor kurzem erst Noah Centineo von seiner Rolle "Peter Kavinsky" in "To All The Boys I've Loved Before" verabschieden musste, gibt es einen weiteren traurigen Abschied: Joey King hatte ihren letzten Tag am Set von "The Kissing Booth" als Ellie! Am 14. Februar wurde verkündet, dass es einen zweiten Teil des Netflix-Films geben wird. Schon ein halbes Jahr später sind die Dreharbeiten vorbei und Hauptdarstellerin Joey schrieb dazu in ihrer Instagram-Story: "Ein Klamotten-Berg, 5 verschrumpelte Luftballons, ein verdecktes Tattoo, eine Perücke und mein letzter Tag als Ellie Evans in Südafrika. Danke für die Erinnerungen. ❤️" Die Schauspielerin scheint ihre Zeit am Set genossen zu haben. Kein Wunder, schließlich war Teil 1 von "The Kissing Booth" der erfolgreichste Netflix-Film im Jahr 2018. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis Teil 2 endlich auf der Streaming-Plattform anläuft.

Spaß am Set von "The Kissing Booth" Teil 2

Joey King und Joel Courtney sind in "The Kissing Booth" als Ellie und Lee beste Freunde! Doch auch hinter der Kamera verstehen sich die Schauspieler blendend. Erst kürzlich haben sie ein Video gepostet, indem sie mit Gangster-Attitüde zu verschiedenen Songs von Ed Sheeran, Travis Scott & Co. abgehen. Das Video solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Fortsetzung von "The Kissing Booth" bestätigt!

Yaaaay, unser Lieblingsfilm hat eine Fortsetzung bekommen! Netflix hat jetzt endlich einen zweiten Teil von "The Kissing Booth" bestätigt – das süße Ankündigungsvideo dazu dürft ihr nicht verpassen.