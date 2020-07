Cast wäre bei "The Kissing Booth" 3 dabei

Nach langem Warten und verschobenem Release kommt am 24. Juli endlich der zweite Teil von "The Kissing Booth" raus. Als Ellie-Darstellerin Joey King nun virtuell in der "The Today Show" zu Gast war, wurde sie gefragt, ob wir uns auf einen weiteren Film der Reihe freuen können. Und ihre Antwort dürfte die Fans schon mal ziemlich happy machen: "Ich habe mit dem Rest des Casts gesprochen und wir würden uns das so sehr wünschen." Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney und Co. wären also auf jeden Fall am Start, falls "The Kissing Booth" 3 wirklich gedreht wird.

Fan-Support für "The Kissing Booth" Teil 3

Allerdings betonte die "The Kissing Booth"-Schauspielerin auch, dass ein dritter Teil nur passiert, wenn die Fans sie dabei unterstützen: "Wir brauchen dafür die Hilfe der Fans. Sie haben den ersten Film so geliebt und das ist der Grund, dass es eine Fortsetzung gab. Also, wenn sie den zweiten auch lieben und das mit Neflix und der Welt teilen, können wir die Daumen drücken, dass Netflix einen dritten Teil produziert. Denn das ist, was wir unbedingt wollen." Da "The Kissing Booth" 1 schon zu den beliebtesten Filmen auf Netflix gehört, wird das hoffentlich auch mit dem zweiten klappen!

