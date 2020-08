Nach Jacob Elordi: Joey King in neuen "The Kissing Booth"-Kollegen verliebt?

Auch in "The Kissing Booth" 2 spielen Joey King (Elle) und Jacob Elordi (Noah) wieder ein Paar. Im echten Leben haben sich die beiden allerdings schon vor einiger Zeit voneinander getrennt. Nun könnte es aber sein, dass die Schauspielerin in einem neuen Cast-Mitglied die Liebe gefunden hat. Taylor Zakhar Perez verdreht Elle als hotter, neuer Mitschüler Marco, der ganz nebenbei auch noch mega singen und tanzen kann, in "The Kissing Booth" 2 den Kopf. Privat posten die beiden auch ständig cute Bilder zusammen und sind momentan sogar auf einem gemeinsamen Roadtrip.

"The Kissing Booth"-Stars bisher nur Freunde

Gerade erst kam der zweite Teil der Filmreihe raus und auch "Kissing Booth" 3 wurde schon bestätigt. Bevor es für Joey King und Taylor Zakhar Perez aber wieder ans Set ihrer nächsten Filmprojekte geht, gönnen sie sich eine Auszeit mit ein paar Freunden und reisen durch die kalifornische Natur. Auch wenn die beiden zur Zeit nur als Friends unterwegs sind, zeigen Taylors süße Geburtstagswünsche an "The Kissing Booth"-Kollegin Joey vor ein paar Tagen, dass sich die beiden extrem nahestehen:

"Ich könnte über diese Frau wirklich den ganzen Tag lang schreiben. Sie ist der Grund, dass ich zur "The Kissing Booth" 2-Familie gekommen bin. Sie hat mich offen empfangen, unterstützt, angespornt und mich zum Lachen gebracht (...), sie hat mich inspiriert, ein besserer Schauspieler zu sein, sie hat ihre Familie mit mir geteilt. Die Liste geht immer weiter. Ich bin für immer dankbar für dich."

