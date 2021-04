"The Kissing Booth"-Stars verraten Starttermin für Teil 3!

"The Kissing Booth 3": Starttermin bekannt

Netflix hat unsere und die Gebete aller Fans von "The Kissing Booth" erhört. Nachdem uns letzten Freitag die News erreicht hatte, dass "Kissing Booth" 3 später kommt, als wir alle erwartet haben, gibt es jetzt die erste offizielle Ansage von den Hauptdarstellern höchstpersönlich. Auf Serien und Filme zu warten, ist zu Corona-Zeiten leider zu einem Hobby geworden, da sich die Produktionsabläufe wegen diverser Probleme und strengeren Regeln verzögern. Aber Netflix will uns das Warten etwas versüßen und überrascht jetzt mit einem Sommer-Ausblick, der jede Woche neue Filme verspricht. In diesem Video bekommen wir auch neue Infos zu "The Kissing Booth" 3 in denen Joey King (Elle) und Joel Courtney (Lee) verraten, wann der Film starten wird.

NETFLIX-MILLIONÄRE: SO REICH SIND DIE STARS

"The Kissing Booth": Joey King und Joel Courtney verraten Netflix-Start

In den neuen Filmausschnitten zu "The Kissing Booth 3" sehen wir, wie Joey King und Joel Courtney von einer Klippe springen – ziemlich mutig! Danach sehen wir die beiden Netflix-Stars, die sich den Ausschnitt zusammen ansehen und Churros essen. Dabei verraten sie auch das Startdatum von Teil 3: Am 11. August 2021 bekommen wir Nachschub von "The Kissing Booth"! Außerdem gibt es auch ein neues Foto, welches ihr hier in unserem Titelbild seht, welches Jacob Elordi (Noah), Joey, Joel und Meganne Young (Rachel) zusammen am Pool zeigt. Bevor sich "Elle" entscheiden muss an welches College sie gehen will, hat sie scheinbar noch den Sommer ihres Lebens – wir freuen uns riesig auf den dritten Teil von "The Kissing Booth" und markieren uns das Startdatum auf Netflix gleich dick im Kalender. Ab Minute 02:05 seht ihr den Part von Joey und Joel:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->