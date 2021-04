Netflix löscht diese superbeliebten Filme! 😱

Okay, okay, das ist nichts Neues per se, dass Netflix zum Ende des Monats hin aufräumt. Wenn nicht gerade vonseiten der Menschen protestiert wird, dass eine Serie abgesetzt wird, ist der Streaming-Gigant selbst nur allzu bereit, geliebte Filme und Serien eigenhändig aus dem Sortiment zu schmeißen. Aber alles hat seine Grenze! Wir mussten mit Schrecken feststellen, dass ein komplettes Franchise von Netflix gekillt wird. Da können wir uns nur fragen: Was soll das? Und haben gleich mal geschaut, ob ihr die Filmreihe noch woanders streamen könnt!

Die „Fast & Furious“-Reihe fliegt raus

Fans von „Fast & Furious“ müssen jetzt stark sein: Die komplette Filmreihe wird nur noch bis zum 30.04. bei Netflix verfügbar sein! Zwar ist die Filmreihe nicht alleine damit, aber dass gleich die komplette Reihe rausgekickt wird, ist etwas Besonderes (bzw. besonders schlimm für alle Fans). Heute flog bereits „Down a Dark Hall“ aus der Bibliothek. Weitere Filme und Serien, die zum 30.04. Netflix verlassen, sind:

Begabt – die Gleichung eines Lebens

Dark Cromes

Das Leuchten der Erinnerung

Das Mädchen Rosemarie

Der Nanny

Dot 2 Dot

Einmal bitte alles

Fred II: Night of the Living Fred

God’s Own Country

I Am Not Your Negro

Jack und Jill

Kind 44

LOL

Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll

Petterson & Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt

Roberto Saviano: Ein Autor unter Polizeischutz

Leslie Nielsen ist sehr verdächtig

Sex and the City

Simon - Staffel 1

Step

Summer of 84

The Carter Effect

The Limehouse Golem

The Villainess

Warm Bodies

Wendy - Staffel 1

Wilson - Der Weltverbesserer

Wolfblood – Verwandlung bei Vollmond

Wer streamt „Fast & Furious“ noch?

Eine weitere schlechte Nachricht für alle Fans der „Fast & Furious“-Reihe: Nur ein Teil der Reihe ist überhaupt noch auf anderen Streaming-Diensten verfügbar! Der erste Teil, „The Fast and the Furious“ ist nur ausleihbar bei Amazon und Co. Auf Chili könnt ihr zumindest für den günstigsten Preis (0,99 Euro) streamen. Ab 2,99 Euro ausleihen könnt ihr bei verschiedenen Streaming-Anbietern folgende Teile:

„2 Fast 2 Furious“,

„The Fast and the Furious: Tokyo Drift“

„Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile“

„Fast & Furious Five“

„Fast & Furious 6“

„Fast & Furious 7“

„Fast & Furious 8“

Immerhin: Der neueste Teil der Reihe, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“, ist bei Amazon Prime in der Flat enthalten. Ein bitterer Tag für die Autofans unter euch, aber eine gute Gelegenheit, noch schnell einen „Fast & Furious“-Marathon zu starten! Und vielleicht ist das nun auch der Moment, sich neuen Serien bei Netflix zu widmen. Du findest nichts? So kannst du bei Netflix Serien bestellen!

