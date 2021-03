Feed wie bei TikTok: Netflix zeigt Short-Clips

Netflix gehört neben TikTok zu einer unserer Lieblingsapps, jetzt verschmelzen sie quasi, denn der Streaming-Dienst will eine Funktion von TikTok bei sich übernehmen. Erst kürzlich überraschte Netflix mit einer neuen Funktion, bei der man nie wieder suchen muss. Lifesaving! Jetzt geht es jedoch um etwas anders: mehr Spaß. Auf Netflix laufen bereits viele lustige Serien in Originallänge. Jetzt soll es eine Art "neuen Feed" geben, der kurze Clips in Dauerschleife zeigt, wie bei TikTok! Ihr braucht neue Serien-Inspo? Dann schaut euch diese Galerie an:

"Fast Laughs": Das kann die neue Netflix-Funktion

Die neue Funktion auf Netflix heißt "Fast Laughs", wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um kurze und lustige Clips. Wenn ein Video vorbei ist, kommt gleich das nächste. Der Aufbau erinnert dabei ziemlich an TikTok. Wer einen Clip witzig findet, kann ihn "liken" oder per WhatsApp, Insta & Co. an Freunde schicken. Wenn dir der kurze Ausschnitt aus der Serie gefällt, kannst du sie übrigens auch gleich auf deiner Watchlist speichern – ziemlich smart! Bisher gibt es die Funktion nur in ausgewählten Ländern für iPhone-User. Sie soll jedoch weiter freigeschaltet werden und dann auch für Android-User zugänglich sein. Ziemlich cool, oder?

