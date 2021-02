"Tribes of Europa" trendet in den deutschen Netflix Top Ten

Auch wenn nach wie vor das Coronavirus allen Film- und Serienproduktionen ein Dorn im Auge ist und einige Starttermine sich deswegen nach hinten verschoben haben, so schaffen es trotzdem eine Vielzahl an Neuheiten auf Netflix & Co. In einem offiziellen Statement hat der Streamingdienst Netflix schon einige Leckerbissen verraten! Doch diese sind nicht genug. Seit dem 19. Februar 2021 läuft die deutsche Produktion "Tribes of Europa" auf Netflix und trendet seither auf Platz 2 in den Top 10. Doch um was geht es in der neuen Science-Fiction-Serie und wird es eine zweite Staffel geben?

Netflix-Serie "Tribes of Europa": das neue "Dark"?

Die deutsche Produktion "Tribes of Europa" ist gerade in aller Munde und wird jetzt schon wenigen Tage nach Serienstart mit großen Netflix-Hits wie "Dark", "Biohackers" und "Die Tribute von Panem" verglichen. Musiker und Schauspieler Emilio Sakraya, welcher auch in der Hollywood-Serie "Warrior Nun" mitspielt, spielt die Rolle des Kiano. Er und seine beiden Geschwister leben im Jahr 2074. Eine globale Katastrophe hat Europa völlig zerstörten und es gründeten sich vier rivalisierende Stämme. Als Kiano und seine Geschwister dann einen mysteriösen Würfel, den Cube, finden und alle seine Macht wollen, eskaliert es … 🤭

Die Staffel besteht aus sechs Folgen a circa 45 Minuten. Und eins wissen wir jetzt schon: Es wird mit Sicherheit eine zweite Staffel geben! Wieso? Sagen wir es so: Die letzte Folge hat ein offenes Ende und lässt einem mit einigen Fragen zurück. Wenn du also auf postapokalyptische Serien wie "Mad Max" stehst, dann solltest du dir die Serie nicht entgehen lassen! 😎

Vergangenes Jahr hatten wir übrigens die Möglichkeit, Emilio Sakraya in einem persönlichen Interview eigene Fragen zu seiner Schauspieler- und Musikerkarriere zu stellen. Falls du also noch mehr über den talentierten Künstler erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt unser YouTube-Video abchecken! ☺️

