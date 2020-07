Emilio Sakraya in Netflix-Serie "Warrior Nun" zu sehen

Als der Trailer zur US-amerikanischen Serie "Warrior Nun" veröffentlicht wurde, haben wir nicht schlecht gestaunt. Denn ungefähr ab Minute 1:05 denkt man sich: Moment mal, den kenne ich doch? Jap, ihr habt richtig gesehen! Emilio Sakraya hat eine Rolle in der internationalen Netflix-Serie "Warrior Nun" ergattert. Im exklusiven BRAVO-Interview hat der Schauspieler verraten, wie es dazu gekommen ist: "Ich habe die Einladung zum Casting von 'Warrior Nun' bereits im November 2018 bekommen und gleich am selben Tag noch mein Video abgeschickt. Dann kam ganz lange nichts, ich hatte das Casting schon fast vergessen. Bei internationalen Projekten ist es oft so, dass lange keine Antwort kommt. Irgendwann kam dann der Anruf, dass sie mich haben wollen, ab da ging alles ganz schnell. Ich habe die Briefings zugeschickt bekommen und musste in der nächsten Woche schon für die Proben nach Spanien fliegen, danach war ich ganze vier Monate in Spanien für das Projekt."

So war es für Emilio am Set von "Warrior Nun"

Es ist ziemlich selten, dass deutsche Schauspieler internationale Erfolge feiern. Im Interview verrät Emilio Sakraya weiter, dass seine Zeit am Set von "Warrior Nun" genau aus diesem Grund ziemlich überwältigend war: "Plötzlich stand ich da bei diesem amerikanischen Projekt und dachte mir nur: Davon träume ich, seit ich vier Jahre alt bin und es passiert gerade! Da habe ich jedoch zum ersten Mal gespürt, dass ich gerade alles genau richtig mache und hier hingehöre. Es war irgendwie surreal, weil ich mir das schon so lange gewünscht habe, aber auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, weil ich mir seit Jahren den Arsch dafür aufreiße" – und wie! Er ist ständig in neuen Projekten zu sehen und veröffentlicht ganz nebenbei noch neue Musik. 2019 hat "4 Blocks"-Star Emilio seine erste Single "Bisschen Allein" veröffentlicht. Seit dem bekommen wir regelmäßig neue Tracks zu hören. Ein Multi-Talent eben! Am 18. September 2020 erscheint dann endlich sein neues Album "ROTER SAND".

"Warrior Nun": So anders läuft eine amerikanische Produktion ab

Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen deutschen und internationalen Produktionen? Auch diese Frage hat und Emilio im Interview beantwortet: "Bei amerikanischen Produktionen ist alles etwas strikter und es geht alles ein bisschen zackiger, weil die Pläne krass getaktet sind. Es gibt bestimmte Regeln und die werden eingehalten. Auch bei den texten! Ich habe einen ziemlich langen Monolog an einem Steg. Kurz vor dem Dreh wurde noch eine Kleinigkeit an meinem Text geändert, aber da sind die sehr penibel und wollen das genau so hören, wie es da steht. In Deutschland kann man sich gerne mal fallen lassen und gucken, wie die Sätze aus einem raussprudeln."

Emilio Sakraya bald ein Hollywood-Star?

Um ehrlich zu sein, können wir uns Emilio Sakraya ziemlich gut auf dem roten Teppich der Oskars vorstellen. Wenn der junge Schauspieler weiter so ehrgeizig seine Ziele verfolgt, wird Hollywood sicher sehr bald an seine Tür klopfen. Im echten Leben denkt Emilio jedoch viel bescheidener: "Natürlich ist es ein großer Traum von mir international zu drehen, aber am Ende muss mich das Buch und die Rolle überzeugen, damit ich ein Projekt annehme. Es muss also nicht unbedingt Amerika sein, auch eine spanische Produktion würde mich interessieren! Ich glaube aber, dass man als Schauspieler immer diesen Drang dazu hat, etwas Neues zu machen und seine Komfortzone zu verlassen." Eine gute Einstellung! Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg Emilio!

