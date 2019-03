„4 Blocks”-Star Emilio veröffentlicht erste Single

OMG wie cool ist das denn? Schauspieler Emilio Sakraya hat am 1. März 2019 seine erste Single „ Bisschen Allein “ veröffentlicht!

Emilio Sakraya: Vom Schauspieler zum Sänger

Unter dem Künstlernamen Emilio zeigt sich der 22-Jährige jetzt von seiner musikalischen Seite und beweist, dass er auch da einiges draufhat. In seinem gefühlvollen Pop-Song präsentiert der Berliner sich von seiner sensiblen Seite und spielt diesmal keine Rolle, sondern ist einfach nur er selbst. Bisher kanntet ihr Emilio Sakraya haupsächlich durch seine Film- und Fernsehrollen: In "Bibi & Tina" begeisterte er die Kids als "Tarik Schmüll" und im RTL-Dreiteiler "Winnetou" präsentierte er seinen durchtrainierten Body. In der Serie "4 Blocks" spielte er schließlich einen Drogendealer... Ganz schön vielseitig! Doch neben der Schauspielerei hatte Emilio schon immer eine zweite Leidenschaft...

Emilio entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik

Schon im Alter von 12 Jahren entdeckte Emilio Sakraya sein musikalisches Talent: Bereits damals begann er, Gitarre und Schlagzeug zu spielen. In seiner Single „Bisschen Allein“ beschreibt er die Sehnsucht nach einer Begegnung, die ehrlich ist und bleibt. Denn als Mann im Rampenlicht stellt sich ihm immer mal wieder die Frage, wie sehr ihn das alles wirklich erfüllt… wenn er am Ende doch nur „`n bisschen allein ist“? Checkt hier den Song und das coole Video dazu aus:

