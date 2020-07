„365 Days“ wird zum weltweiten Netflix-Hit

Seit Wochen landet der Erotik-Thriller „365 Days“ (deutscher Titel: „365 Tage“) Tag für Tag in der Top 10-Filmliste auf Netflix. Der polnische Film ist dank krassen Zuschauerzahlen, die immer noch wachsen, ein absoluter Netflix-Hit. Trotz Kritik an dem Film – ein Star fordert sogar ein Verbot von 365 „Tage“ – können die Zuschauer von Mafia-Boss Massimo (Michele Morrone) und Laura (Anna-Maria Sieklucka) nicht genug bekommen. „365 Tage“-Star Michele Morrone hat bereits eine Fortsetzung bestätigt. Die Wartezeit auf Teil 2 können sich die Fans mit der neuen Amazon-Serie „Normal People“ verkürzen!

Serie „Normal People“: Darum geht's

Die Serie „Normal People“ basiert, wie auch „365 Days“, auf einem Buch. Die Verfilmung von Sally Rooneys Bestseller-Roman zeigt die Liebesgeschichte von Marianne (Daisy Edgar-Jones) und Connell (Paul Mescal), die zu Beginn der Serie die gleiche Schule in einer irischen Kleinstadt besuchen. Die beiden treffen sich am Anfang heimlich, doch schon bald wird ihre Beziehung komplizierter. Die 12-teilige erste Staffel der Serie wird von Kritikern und Zuschauern gefeiert. „Normal People“ wurde für BBC Three und Hulu produziert und ist auf Amazon Prime Video verfügbar. User, die die Serie anschauen möchten, müssen den kostenpflichtigen STARZPLAY Channel abonnieren. Eine deutsche Version gibt es aktuell noch nicht, allerdings sind deutsche Untertitel verfügbar.

