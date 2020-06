Darum geht's in "Warrior Nun" mit Emilio Sakraya

Wir kennen den jungen Schauspieler und Sänger Emilio Skaraya aus Serien und Filmen wie "4 Blocks" oder "Kalte Füße". Auf Insta ließ er jetzt eine krasse News-Bombe platzen: Er hat eine Rolle in der Netflix-Serie "Warrior Nun" ergattert. Darin wacht die Jugendliche Ava (Alba Baptista) plötzlich in einem Leichenschauhaus mit übernatürlichen Kräften auf. Sie versucht herauszufinden, was mit ihr passiert ist und trifft dabei auf den "Orden des kreuzförmigen Schwerts", eine Geheimorganisation an Kriegernonnen, die die Welt vor allem Bösen beschützen will. Ava ist eine der Auserwählten und soll an ihrer Seite kämpfen. Dafür werden sie und die anderen Nonnen wie etwa Shotgun Mary (Toya Turner), Sister Beatrice (Kristina Tonteri-Young) und Sister Lilith (Lorena Andrea) von Mother Sperion (Sylvia De Fanti) ausgebildet. Doch gleichzeitig hat Ava ja ein ganz normales Teenager-Leben mit Freunden, Liebe und Co.. Hier kommt dann auch Emilio Sakraya ins Spiel, er stellt nämlich JC dar, den Anführer einer Kriminellen-Gang, der es Ava aber ganz schön angetan hat, wenn man dem Trailer glaubt, in dem sich die beiden küssen.

Der erste Trailer zu Emilio Sakrayas Netflix-Serie "Warrior Nun"

Seit gestern ist jetzt ein Trailer zur Netflix-Show "Warrior Nun" raus und auch Emilio Sakrayas Charakter JC wird uns darin schon kurz vorgestellt. Es scheint, als würde es eine coole Serie, mit ziemlich neuer Story-Line und einem Mix aus Action, Mystery und Drama zu werden. Aber seht selbst:

"Warrior Nun": Starttermin der Netflix-Show mit Emilio

Ständig kommen neue Filme und Serien auf Netflix raus, was uns vor allem während der Corona-Krise oft durch den Tag gerettet hat. Aber auch wenn langsam alles wieder gelockert wird, freuen wir uns natürlich immer noch auf Nachschub zum Bingen. Und weitergeht es schon mega bald mit Emilio Sakrayas Serie "Warrior Nun". Die ersten Folgen werden nämlich schon am 2. Juli veröffentlicht, wie der junge Schauspieler auf seinem Insta-Account happy verkündete. Kommt definitv auf unsere Watchlist!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!