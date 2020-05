Netflix-Produktion „Bright“ bekommt zweiten Teil

Ende 2017 erschien Netflixs Eigenproduktion „Bright“, der erste Streaming-Blockbuster mit großem Budget, einer riesigen Produktion und bekannten Hollywood-Stars wie Will Smith und Joel Edgerton. Bei den meisten Kritikern fiel der Fantasy-Action-Streifen, in dem Menschen Seite an Seite mit übernatürlichen Wesen auf der Erde leben, durch. Die Netflix User waren anderer Meinung. „Bright“ war direkt in der ersten Woche der beliebteste Film auf Netflix und wurde in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung von 11 Millionen US-Zuschauern gestreamt. Netflix bestellte damals schon vor der offiziellen Veröffentlichung des ersten Teils ein Sequel, kurze Zeit später wurde es ruhig um das Projekt.

Will Smith und Joel Edgerton spielen in "Bright" ein Polizisten-Duo. Netflix

„Bright 2“ Cast: Neuer Regisseur für Sequel

Dass der Netflix-Film „Bright 2“ nach wie vor geplant ist und nicht auf Eis gelegt wurde, zeigen die aktuellen News! Will Smith und Joel Edgerton kehren als Hauptdarsteller zurück, Regisseur David Ayer wird allerdings nicht nochmal hinter der Kamera stehen. Netflix soll aktuell mit Regisseur Louis Leterrier („The Transporter“/„Kampf der Titanen“) Verhandlungen führen. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden und noch länger auf "Bright 2" warten.

