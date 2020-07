Dagi Bee und Aaron Troschke: Geheimsame Dreharbeiten

Erst vor Kurzem haben Dagi Bee und Aaron Troschke einige mysteriöse Instagram-Storys geteilt. "Leute, ihr kommt nie drauf, was wir hier gerade gedreht haben! So krank!", hatte die 25-Jährige damals schon in ihrer Story verkündet. Seit her warten die Fans und Follower gespannt auf Dagi Bees große Enthüllung. Was haben die beiden YouTuber Spannendes gedreht? Und wann wird man das neue Projekt sehen? Nun gibt es neue Informationen, wie der TV Sender ProSieben, das Streaming-Portal Joyn und Aaron selbst verkündet haben. ⤵️

Aaron Trosche: Eigene Show mit YouTube-Kollegen

Es wird bald wieder neuen, lustigen Content von YouTuber Aaron Troscke geben. In seiner Serie #ShameGame wird sich der 30-Jährige witzigen Challenges stellen. Dabei bekommt er Unterstützung von seinen YouTube-Kollegen und Freunden wie Dagi Bee, Joyce Ilg, iBlali, Julia Beautx, Gewitter im Kopf & vielen weiteren. Aber dieses Mal werden die anderen nicht auf die Schippe genommen, sondern Aaron muss sich alleine den heftigen und peinlichen Aufgaben stellen. Ab dem 13. August 2020 wird die Show auf dem Streaming-Dienst Joyn verfügbar sein. "Ich hab mich schon oft zum Deppen gemacht, aber anmeine Grenzen bin ich nie gekommen", sagt der YouTuber. "Vor 'Shame Game' dachte ich nicht, dass es noch Challenges gibt, für die ich mich wirklich schämen würde. Doch sowohl Joyn als auch meine Freunde haben mich eines Besseren belehrt. Mama, Oma, haltet euch Augen und Ohren zu! An alle anderen einschalten!", so der Webvideoproduzent Aaron Troscke. Wir sind gespannt, wie peinlich und lustig die Aufgaben werden! 🤪

