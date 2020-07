DAGI SHOP von Dagi Bee wird geschlossen

Der DAGI SHOP von Webstar Dagi Bee ist vor vier Jahren online gegangen, im August 2016 wurde die erste Kollektion gelauncht. Bei den Fans kam Dagis Merch super an, viele Kollektionen und Teile waren mega schnell ausverkauft. Der Onlineshop von Dagi Bee ging sogar auf Tour und war bei zwei Pop up-Touren in ganz Deutschland unterwegs. Das plötzliche Ende des DAGI SHOPs kommt daher für viele Fans total überraschend. In ihrem neuesten YouTube-Video erklärt Dagi, weshalb sie diese Entscheidung getroffen hat und der Shop seine Türen schließt.

Nach Shop-Ausverkauf: Dagi Bee kündigt neues Projekt an

Nicht nur der Inhalt von Dagi Bees aktuellem Clip schockt die Fans, auch der Titel „Neues Kapitel … Es ist vorbei“ hat es in sich. Viele Fans machten sich zunächst Sorgen und befürchteten, dass Dagi Bee ankündigt, dass sie mit YouTube Schluss macht. In dem Video gibt die 25-Jährige nicht ihr Karriere-Ende bekannt, sie spricht offen über das Aus des DAGI SHOPs: „Warum wir uns jetzt dazu entschieden haben, den DAGI SHOP komplett zu schließen, liegt einfach daran, dass wir einfach in der Zeit sehr viel gewachsen sind. Wir haben einfach so viel erlebt, wir haben so viel durchgemacht mit diesem Shop. […] Ich finde, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Die Nachricht vom Ausverkauf sorgte für einen Ansturm auf Dagi Bees Mode, nach der Veröffentlichung des Videos war der Onlineshop stundenlang ausgelastet. Sobald alle Teile weg sind, wird der Shop geschlossen. Ihre Kosmetik-Marke Beetique, in die Dagi Bee viel Geld investiert hat, ist von der Schließung nicht betroffen, erklärt der Webstar im Video. Und ein neues Projekt steht laut Dagi auch schon in den Startlöchern: „Es wird auf jeden Fall was Neues kommen, es wird was richtig Geiles kommen.“

