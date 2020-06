Fans interessiert an Dagis Privatleben

Dagi Bee gibt ihren Fans auf YouTube und Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben und scheut sich auch nicht davor Sachen aufzuklären, die falsch verstanden wurden. Nach den jüngsten Schwangerschafts-Gerüchten war Dagi Bee einfach nur genervt von "dummen Menschen". Solche Behauptungen, Fragen und Kommentare darf sich die YouTuberin immer wieder anhören. Deshalb reagiert sie auf Fragen der Community immer am liebsten selbst. Auch gestern hat sie sich dazu entschieden 10 Fragen von Fans zu beantworten …

Ist Dagi Bee Millionärin?

73 % von Dagi Bees Zuschauern glauben, dass sie bereits Millionärin ist. Instagram/@dagibee

Eine der Fan-Fragen lautete: "Bist du Millionärin"? Dagi Bee konterte mit einer Rückfrage, die 73 % mit "ja" beantworteten. Das Vermögenmagazin schätzt Dagis Vermögen sogar auf 1,5 Millionen Euro. Wie viel genau sie verdient, weiß nur die YouTuberin selbst. Und egal ob sie die Millionen bereits geknackt hat oder nicht: Ihr Verdienst ist bewundernswert, denn wie sie nur ein paar Storys später schreibt: "Ich bin für mein verdientes Geld selbst verantwortlich. Bin ich nur am chillen = no cash. Also muss ich mir auch selbst in den Arsch treten, damit der Rubel rollt" – und das tut sie! Vor allem in ihre eigene Modemarke und Kosmetikfirma steckt Dagi extrem viel Arbeit. In einem Video mit Kollege Aaron Troschke hat Dagi Bee sogar verraten, wie viel Geld sie bereits in "Beetique" investiert hat. Erfolg kommt eben nicht von allein, das beweist das Boss-Girl immer wieder!

