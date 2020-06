Dagi Bee weiß, wie man die Werbetrommel ankurbelt

Aus Social Media ist Allround-Talent Dagi Bee gar nicht mehr wegzudenken. Mit über 6,2 Millionen Followern auf Instagram und fast 4 Millionen Fans auf YouTube gehört sie zu der goldenen Spitze der Web-Stars. Einige fragen sich sogar, ob Dagi Bee dank ihrer unzähligen Projekte schon Millionärin ist. Berechtigte Frage, denn sie verdient ihr Geld mittlerweile nicht nur alleine durch Social Media, sondern auch durch Sachen wie ihrer Kosmetik-Linie „Beetique“ und durch unzählige andere Aktionen. In einem Video zusammen mit Aron Troschke verrät Dagi Bee ihren Fans sogar mal, wie viel Geld sie in "Beetique" investiert. Zuletzt war sogar eine POP UP TOUR geplant, die aufgrund von Corona erstmal pausieren musste. Doch das ist für Werbe-Queen Dagi Bee kein Problem. Dann überrascht sie ihre Fans halt mit anderen Ankündigungen...

Krasse Ankündigung: Was erwartet Fans von Dagi Bee?

Doch mit was will die 25-jährige ihre Fans jetzt noch flashen? Auf ihrem Instagram-Kanal macht sie es jedenfalls die letzten Wochen unglaublich spannend. Zuletzt sieht man sie zusammen mit Aron Troschke. Die beiden haben zusammen gedreht und Dagi Bee verriet anschließend nur so viel: „Das ist das Krasseste, was ich JE gedreht habe.“ Was das sein soll? Bleibt weiterhin ein gut behütetes Geheimnis. Ob ihr aktueller Instagram-Post wohl etwas damit zutun hat? Jedenfalls haut Dagi eine krasse Ankündigung raus: Am 26.06.2020 soll es abgehen. Womit? Auch das bleibt weiterhin unter Verschluss. Zu sehen ist in der Insta-Story ein Teaser mit Miksu & Macloud, den momentan erfolgreichsten Musikproduzent im deutschen HipHop. Ob das vielleicht bedeutet, dass es neue Musik von der Blondine geben wird? Möglich wäre es, denn schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass Dagi singt. Ihr „DISS“-Track hat auf YouTube bereits 18. Millionen Klicks. Was diese krasse Ankündigung zu bedeuten hat, sehen wir wohl spätestens am 26.06. Da sind wir aber mal sehr gespannt.

Was hat es mit dieser Insta-Story auf sich? Instagram@dagibee