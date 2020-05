Unerwartetes Paket für Dagi Bee

Dass Dagi Bee Fan von Make-up-Produkten ist, weiß anscheinend sogar US-Beauty-Mogul Kylie Jenner! Am Wochenende zeigte Dagi in ihrer Instagram Story ein ganz besonders Geschenk: Die 25-Jährige durfte sich über die aktuelle Stormi Collection von Kylie Cosmetics freuen, sogar eine Karte von Kylie war dabei. Die Make-up-Kollektion, die pünktlich zum zweiten Geburtstag von Kylies Tochter Stormi Anfang Februar rausgekommen ist, wurde in einer cuten Schmetterling-Verpackung versendet. Dagis Freude über die Beauty-Überraschung war natürlich groß, in ihrer Story bedankte sie sich direkt bei Kylie.

Dagi Bee & Kylie teilen Beauty-Leidenschaft

In Sachen Make-up macht YouTuberin Dagi Bee und Reality-Star Kylie Jenner so schnell keiner was vor. Genau aus diesem Grund haben die zwei Web-Stars ihre eigenen Beauty-Brands gegründet. Dagi hat ihre eigene Marke Ende 2018 vorgestellt, in ihr Unternehmen „Beetique“ hat Dagi Bee viel Geld investiert. Kylie Jenner ist allerdings noch erfolgreicher im Beauty-Business unterwegs. 2015 gründete sie ihr Unternehmen Kylie Cosmetics, vor ein paar Monaten verkaufte Milliardärin Kylie ihre Beauty-Firma im Rahmen eines Millionen-Deals. Die Produkte der 22-Jährigen sind heiß begehrt und super schnell ausverkauft.

