Webstars werben für Schummel-Kerze

YouTuber, Influencer, oder Web-Star werden, ist der Traum vieler Jugendlicher. Mit coolen Pics und Hauls viel Geld verdienen und dabei fame werden, klingt mega! Doch Achtung: Influencer zocken dich mit Schummel-Angeboten und viel zu teuren Produkten oft ab! Der neueste Trend? Eine vielversprechende Duftkerze. YouTuberinnen wie Dagi Bee, XLaeta, Sarah Harrison und Reality-Stars wie Phiaka und Daniela Katzenberger machen fleißig bezahlte Werbung für das Produkt und haben sogar ihre eigene Kollektion auf der Website der Marke. Für knapp 40 Euro kannst du eine Kerze erwerben , in der sich angeblich hochwertiger Schmuck befindet. Doch Kim und Robert vom YouTube-Kanal "Offen un‘ ehrlich" haben herausgefunden: In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um Billig-Schmuck, der weniger als 5 Euro wert ist ! Hier kannst du genau sehen, wie Kunden dabei abgezockt werden. Aber es kommt noch krasser …

YouTube-Stars machen Werbung für Umwelt-Killer

Doch nicht nur die Kunden werden beim Kauf einer dieser Trend-Kerzen total abgezockt … Auch die Umwelt leidet darunter! Viele Stars setzen sich für die Umwelt ein, während andere dafür werben, den Regenwald weiter abzuholzen. Auf der Website der Trend-Kerzen, für die Dagi und Co. werben, wird dem Kunden nämlich folgendes versprochen: "Unsere Umwelt liegt uns sehr am Herzen!" Pff, von wegen. Die Kerzen werden nämlich mit Palmwachs hergestellt – worunter unsere Umwelt krass leidet! Denn um den Rohstoff zu gewinnen, wurde in den letzten Jahren ganz viel Regenwald abgeholzt. 💔 Und das von einer Fläche, die doppelt so groß ist wie das Bundesland Bayern. Allein in Indonesien hat sich der Landverbrauch für Ölpalmen seit 1990 verzehnfacht. Traurig …

