Kylie Jenner: Shitstorm für Insta-Caption!

Sexy Outfits, schnelle Autos, unzählige Urlaubs-Fotos: Kylie Jenner postet viel auf ihren sozialen Netzwerken. Auf ihrem letzten Instagram-Foto zeigt sich Kylie Jenner in einem auffälligen Style. Dieses Mal bekommt Kylie aber wegen ihrer Insta-Caption einen ordentlichen Shitstorm! "Find your fire" übersetzt "Finde dein Feuer" – so lautete die Instagram-Caption von Kylies Bild. Das Kylie Jenner mit der Bildunterschrift nicht an die aktuellen heftigen Buschbrände in Australien denkt, bei den bereits 1,25 Milliarden Tiere und 24 Menschen ihr Leben lassen mussten, ärgert viele User!

Kylie Jenner: Insta-Caption plötzlich geändert!

Es dauert nicht lange, bis Kylie Jenner die Bildunterschrift in "Night out" geändert hat. Da ist ihr wohl der ein oder andere böse Kommentar unter ihrem Bild aufgefallen. Aber das rettete sie nicht vor einem Shitstorm, denn es geht noch weiter! Kylie Jenner postete kurz darauf eine Insta-Story, in welcher sie stolz ihre Füße mit frischer Pediküre zeigt. Dies alleine wäre auch nicht schlimm, wenn ihre Füße dabei nicht in Echtpelz-Hausschuhen stecken würden! Ohje, Kylie … 😵 Erst beteuerte die 22-Jährige ihre Trauer um die verstorbenen Tiere, dann veröffentlichte sie die unpassende Bildunterschrift und dann folgte auch noch diese Story! Kylie Jenner hat zwar einen echt krassen Verdienst, aber sie sollte mit gutem Beispiel voran gehen und auf echten Pelz verzichten!

