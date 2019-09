Kylie Jenner: Notaufnahme!

Sorge um Kylie Jenner: Der "Kylie Cosmetics"-Gründerin geht es richtig schlecht! Ihre Gesundheit steht auf dem Spiel – deshalb ließ sie sich jetzt in die Notaufnahme einweisen! Laut TMZ geht es der jungen Milliardärin schon seit Tagen schlecht. Aufgrund ihres Gesundheitszustands kann Kylie Jenner auch nicht einmal zur Pariser Fashion Week! Dort wollte sie am kommenden Freitag eigentlich ihre neue Beauty-Linie mit Luxus-Designer Balmain präsentieren. Auf Twitter schrieb Kylie jetzt an ihre Fans: "Leute, ich bin wirklich krank und kann unmöglich reisen!"

Kylie Jenner ist "richtig krank"

Kylie Jenner geht es richtig schlecht. Sie klagt seit einiger Zeit über Grippe-artige Schmerzen, die so schlimm sind, dass sie derzeit im Krankenhaus liegt! Ihre Fans machen sich bereits seit Wochen Sorgen um die "Kardashian"-Schwester! Schon am letzten Montag konnte Kylie Jenner nicht an der Emmy-Verleihung teilnehmen, die sie eigentlich gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner hätte moderieren sollen. Kürzlich wurde Kylie Jenner übrigens von einem "Riverdale"-Star verarscht! LOL … Wir wünschen Kylie alles Gute und hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht! Hier siehst du übrigens, wie Kylie Jenner ungeschminkt aussieht …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!